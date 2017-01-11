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Александр Низелик пополнил тренерский штаб футбольного клуба «Уфа»

Александр Низелик пополнил тренерский штаб футбольного клуба «Уфа»

Он вошел в тренерский штаб Сергея Семака на должность – помощник главного тренера. Контракт со специалистом подписан на полтора года.


Александр Низелик родился 24 мая 1985 года в Смоленске. Окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Университет Лиссабона. Владеет английским, итальянским и португальскими языками. 2010 году работал в Санкт - Петербурге, в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика. С 2012 по 2014 годы помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита». В прошлом году 31-летний специалист вместе с «Зенитом» выиграл бронзовые медали городского первенства, Кубок Санкт-Петербурга и занял второе место в первенстве России среди детско-юношеских футбольных школ.



Автор: Ляйсан Закирова
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