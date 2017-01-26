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В Уфе состоялось заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия»

Социальная направленность останется приоритетной в деятельности регионального отделения партии «Единая Россия». О партийных проектах, которые планируется осуществить в 2017 году, члены фракции обсудили сегодня на заседании Регионального политического совета партии.


Башкортостанское отделение партии "Единая Россия" - лидер в стране по масштабам реализованных социальных проектов. На сегодня это порядка 40 федеральных и около 50 муниципальных. Темпы представители партии власти намерены сохранить и в новом 2017 году. Простым жителям они известны как "Реальные дела".

Также в нынешнем году будут реализованы такие проекты как - «Наш двор», «Театры малых городов», «Сельский дом культуры», «Парки малых городов», "Аграрная Россия". Кроме того, в Год экологии в республике продолжится природоохранная деятельность.

И конечно, одной из стратегически важных задач секретарь регионального отделения "Единой России" Константин Толкачев назвал увеличение количества представителей организации. Сегодня в ее составе более 89 тысяч человек. Только за последние четыре года во фракцию вступили 8 с половиной тысяч жителей Башкортостана.

«Принято решение об увеличении квоты первичных организаций в составе генерального совета с 20% до 30%. Партии нужны энергичные умные эффективные руководители, которые понимают большую ответственность», - подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России" Константин Толкачев.

 

Свои рекорды и в приемной. За последние 9 лет сюда поступило более 12 тысяч обращений, из них три тысячи – в письменном виде. Представители партии проводят прямые линии с гражданами. Чаще всего людей интересуют проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования.




Автор: Эрика Нажимова
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