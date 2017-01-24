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В Уфе прошло очередное заседания правительства

В Уфе прошло очередное заседания правительства

На заседании президиума правительства утвердили бюджетный прогноз республики до 2030 года. Его представила министр финансов региона Рида Субханкулова.

Документ разработан на основе прогноза социально-экономического развития региона. По словам премьер-министра Рустэма Марданова, Башкортостан не стремится наращивать расходы, будет обеспечена сбалансированность бюджета при небольшом дефиците, сохранится тенденция к уменьшению государственного долга. В 2016 году доходы казны, чего не было несколько лет, превысили расходы. Основные источники доходов — налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, имущественные налоги, а также дивиденды крупных компаний.

 


 



Автор: Светлана Назирова
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