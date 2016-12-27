В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030

В Уфе обсудили направления социально-экономического развития республики до 2030 года. Свои проекты представили эксперты, которые прошли обучение в московской школе управления «Сколково». В обсуждении приняли участие представители власти, бизнеса, общественные деятели.

Войти в десятку лучших субъектов страны по доле валового регионального продукта на душу населения и производительности труда. Оказаться в топ-20 по продолжительности жизни и в пятерку лучших сельскохозяйственных регионов. Эти и другие амбициозные цели намечены республикой на ближайшие 13 лет. Основные направления социально-экономического развития Башкортостана легли в основу проекта «Стратегии-2030». Работа над документом велась на протяжении года и теперь вынесена на общественное обсуждение.

«В целом, сегодня можно говорить, что это уже правильный документ, учитывающий и реалии, и цели, которые мы должны достигать, и показывающий пути достижения этих целей», — подчеркнул глава региона Рустэм Хамитов.

Предложенные инициативы охватывают самые важные аспекты социально-экономической политики региона: привлечение инвестиций, создание эффективной модели сотрудничества науки и производства и реализации конкурентоспособной продукции на мировых рынках, развитие человеческого потенциала и сохранение семейных ценностей, повышение эффективности государственного управления и создание в регионе экономических зон вокруг крупных городов. Отметим, что в разработке Стратегии участвовало 40 человек, которые прошли обучение в Московской школе управления «Сколково».

«Такой подход, когда республика не импортирует Стратегию, когда им кто-то пишет, а делает ее сама, используя внешних экспертов, — она избегает двух крайностей: она не замыкается и делает это все сама и не отдает это на откуп внешним экспертам», — поделился мнением о Стратегии 2030 президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Принять участие в создании Стратегии может каждый житель республики. Свои предложения можно присылать на электронную почту 2030@bashkortostan.ru, и они также будут учтены в проекте.

«На прошлой неделе была информация о том, что республика вошла в число передовых регионов РФ и комментарии к этой информации были: «Какие инновации?! Дороги чистить не умеют, люди в поликлинике на четвереньках ползают. Вначале решите эти вопросы!» Нет, надо решать и бытовые вопросы, и в том числе заниматься инновациями. Без привлечения всего общества к решению этих сложных, важных, нужных задач мы далеко вперед не уйдем», — отметил глава региона Рустэм Хамитов.

«Стратегия-2030» будет принята в ближайшее время. Также глава республики подчеркнул, что документ не может быть окончательным, его положения станут периодически дополняться и работа над проектом будет вестись непрерывно.

20 января