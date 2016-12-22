В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч

Довести до 100 тысяч численность представителей партии "Единая Россия" в ближайшей перспективе. Как отметил секретарь республиканского отделения Константин Толкачев, сегодня в республике около 89 тысяч "единороссов".

С середины марта прошлого года число "единороссов" в Башкортостане увеличилось на 4 тысячи, и сегодня их порядка 89 тысяч. Такие данные озвучил секретарь Башкортостанского регионального отделения партии власти Константин Толкачев. Он отметил, что задача на ближайшую перспективу – увеличить количество до 100 тысяч человек. Когда показатель будет достигнут, Башкортостан закрепит статус одного из российских регионов-лидеров.



«Вместе с тем, с увеличением количества членов партии нельзя забывать и о ее качественном составе. В партию должны прийти люди, позитивно зарекомендовавшие себя в профессиональной и общественной сфере, с высокими моральными принципами», - сказал Константин Толкачев.



Кроме того, Константин Толкачев призвал депутатов всех уровней активнее работать на местах. На сегодня в Башкортостане создано 896 депутатских фракций, которые включают около 7,5 тысяч человек.



Также на отчетно-выборной конференции республиканского отделения партии "Единая Россия" заслушали отчет председателя региональной контрольно-ревизионной комиссии Евгения Дубницкого. Он отметил, что в этом году в форме пожертвований региональное отделение "Единая Россия" получило около 30 миллионов рублей. Кроме того, он представил подробный отчет о том, как расходовалось централизованное финансирование в объеме 48 миллионов рублей. Средства направлялись в соответствии с утвержденной сметой и штатным расписанием.



«Основные статьи расходов - зарплата и страховые взносы - было направлено 40,5 млн рублей. Коммунальные и эксплуатационные расходы и услуги - 5,3 млн рублей. Услуги связи, интернет - 1,3 млн рублей. Командировочные и транспортные расходы - более 900 тысяч рублей», - сообщил Евгений Дубницкий.



Среди стратегических задач, которые стоят перед республиканским отделением партии "Единая Россия", как сказал Константин Толкачев - это необходимость сделать более доступными отделения на территории Башкортостана, публиковать сведения о проделанной работе в социальных сетях, активно привлекать молодежь в свои ряды, обеспечивать приемные граждан высокоскоростным интернетом и другие планы.

27 декабря