Глава Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики по итогам 2016 года. Рейтинг опубликовало агентство политических и экономических коммуникаций.

Руководитель региона, как отмечает АПЭК, на протяжении всего года неименно возглавлял ТОП-50. Аналитики считают, что результат, показанный "Единой Россией" на прошлогодних осенних выборах 56,37% голосов и 11 избранных депутатов Госдумы во многом был достигнут благодаря главе Башкортостана. Многонациональное население республики по-прежнему воспринимает фигуру руководителя региона как гаранта стабильности, а рейтинг доверия Хамитову среди населения свидетельствует о высокой степени консолидации общества и власти в регионе.

12 января

В первой десятке - Рустэм Марданов, Константин Толкачев, Ирек Ялалов, Владимир Нагорный, Лилия Гумерова.