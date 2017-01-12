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Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе

Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе

Сегодня новый главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов официально приступил к исполнению служебных обязанностей.


Ильнур Анварович начал работу в ведомстве в 2002 году в должности судебного пристава-исполнителя Кугарчинского районного отдела. В 2005 году был назначен старшим судебным приставом Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы. В 2010 году стал заместителем главного судебного пристава Башкортостана. С 2013 по настоящее время возглавлял управление в Удмуртии. 

Автор: Ляйсан Закирова
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