Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
Сегодня новый главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов официально приступил к исполнению служебных обязанностей.
Ильнур Анварович начал работу в ведомстве в 2002 году в должности судебного
пристава-исполнителя Кугарчинского районного отдела. В 2005 году был назначен
старшим судебным приставом Калининского районного отдела судебных приставов г.
Уфы. В 2010 году стал заместителем главного судебного пристава Башкортостана. С
2013 по настоящее время возглавлял управление в Удмуртии.