Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе

Сегодня новый главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов официально приступил к исполнению служебных обязанностей.

24 января

Ильнур Анварович начал работу в ведомстве в 2002 году в должности судебного пристава-исполнителя Кугарчинского районного отдела. В 2005 году был назначен старшим судебным приставом Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы. В 2010 году стал заместителем главного судебного пристава Башкортостана. С 2013 по настоящее время возглавлял управление в Удмуртии.