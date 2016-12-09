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Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.

Звание лучшей в Приволжском федеральном округе получила вторая уфимская женская консультация при роддоме №3. Сегодня глава региона Рустэм Хамитов лично поздравил с победой главного врача медучреждения. 

На участие в конкурсе поступило около 300 заявок. В финал вышли 19 женских консультаций со всего Приволжского федерального округа. По результатам, уфимской женской консультации не нашлось равных и она стала победителем. В день медучреждение посещают более 500 человек. Прием ведут акушер-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики и психологи.

«Планов много. Конечно же, не опускать планку, на которой мы сейчас находимся. Будем ее повышать. Очень хотим порадовать наших женщин хорошим отделение реабилитации. Чтобы можно было проходить реабилитацию в условиях женской консультации. Возможно это после родов, возможно, это после каких-то серьезных заболеваний, онкологических. Хотим создать уютную психологически атмосферу, чтобы люди не боялись туда приходить», - говорит главный врач ГБУЗ РБ родильный дом №3 Уфы Зухра Гурова.


Также глава региона встретился с врачами-терапевтами, которые вошли в ТОП-500 лучших в России. В рейтинг попали 11 специалистов из нашего региона. В их числе представители Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Туймазов и Аскарово. Рустэм Хамитов поблагодарил их за добросовестный труд и вручил почетные дипломы. Кроме того, глава региона Рустэм Хамитов обозначил специалистам задачи на предстоящий год.

«Если два года назад родилось 60 с лишним тысяч ребятишек, в прошлом году было уже меньше - 59 100. В этом году мы мечтаем о 57 с половиной тысячах. Наша с вами задача, уважаемые врачи, работать над тем, чтобы смертность снижалась. Вы как раз сумели обеспечить самые низкие показатели смертности на своих участках», - отметил глава Республики Башкортостана Рустэм Хамитов.

 



Автор: Анастасия Исаева
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