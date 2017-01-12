Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»

В республиканском отделении партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция по итогам XVI съезда партии. Напомним, он прошёл в Москве в минувшие выходные. Об участии башкирской делегации в этом мероприятии рассказал Секретарь Регионального отделения партии, Председатель Госсобрания-Курултая Республики, Константин Толкачев.



В работе съезда приняли участие более трех тысяч человек. Делегация из Башкортостана традиционно стала одной из самых многочисленных. В ходе съезда Дмитрий Медведев подвел итоги пятилетнего этапа работы партии, а также выборной кампании 2016 года. Как отмечает Константин Борисович - "ни один партийный проект не должен остаться без внимания".





«Мы занимаемся ревизией партийный проектов. Смотрим, что сделано. От каких проектов есть смысл отказаться, ряд проектов мы будем объединять», - уточняет секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачёв.



В ходе пресс-конференции Константин Борисович также рассказал о новых партийных проектах, которые будут реализованы в нынешнем году.



Особое внимание на съезде было уделено ротации кадров и обновлению руководящих структур. От Башкортостана в Высший Совет Единой России вновь вошел Глава республики Рустэм Хамитов. В составе же Генсовета Башкортостан будет представлять Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачёв и депутат Госдумы Павел Качкаев. Еще один думский парламентарий от Башкортостана, - Рафаэль Марданшин, - вошел в состав Центральной контрольной комиссии Партии. Как отметил Константин Толкачев, избрание Рустэма Хамитова в члены Высшего Совета - свидетельство того авторитета, который имеет Глава нашей республики, а также оценка достижений Башкортостана.

Рафаэль Хакимов

25 января