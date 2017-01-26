Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента
Башкортостан вошел в ТОП-15 медиарейтинга по выполнению майских указов Президента России Владимира Путина по итогам прошлого года. Рейтинг составила компания "Медиалогия".
Башкортостан на 14 позиции с индексом 197,6.
В социальной
сфере республика на 15 месте с индексом 606,95. Рейтинг построен на основе базы
СМИ из порядка 37,5 тысяч источников: телевидения, радио, газет, журналов,
информационных агентств, интернета. При расчете рейтинга учитывалось упоминание
регионов в контексте «майских указов» Президента России. Напомним,
"майскими" называют 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая
2012 года в день вступления в должность главы государства. Они содержат 218
поручений Правительству страны для выполнения до 2020 года.