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Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента

Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента

Башкортостан вошел в ТОП-15 медиарейтинга по выполнению майских указов Президента России Владимира Путина по итогам прошлого года. Рейтинг составила компания "Медиалогия".

Башкортостан на 14 позиции с индексом 197,6.

В социальной сфере республика на 15 месте с индексом 606,95. Рейтинг построен на основе базы СМИ из порядка 37,5 тысяч источников: телевидения, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернета. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов в контексте «майских указов» Президента России. Напомним, "майскими" называют 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность главы государства. Они содержат 218 поручений Правительству страны для выполнения до 2020 года.

Автор: Екатерина Тимиряева
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