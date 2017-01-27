Жизнь после блокады

Сегодня наша съемочная группа побывала у одной из жительниц блокадного Ленинграда. Для уфимки Клавдии Петровой воспоминания об этих днях одновременно и болезненны, и бесценны. Каждое 27 января она благодарит Бога за право на жизнь.

Вкус столярного клея Клавдия Смирнова не может забыть до сих пор. Тогда, чтобы выжить, приходилось во что бы то ни стало добывать себе еду. Женщина вспоминает: в 1942 году в городе уже практически не осталось собак. Случалось и такое, что людям приходилось есть… людей. Только так можно было выжить. Но для юной тогда Клавдии самой ужасной была не картина смертей. Невероятно страшно было дежурить по ночам на крышах зданий. Долетавшие снаряды фашистов необходимо было тут же обезвреживать в ведре с водой.

Блокадный Ленинград Клавдия Петровна покинула в 1942 году. Вспоминает: выезжать по «Дороге жизни» оказалось непросто. Из сорока человек в вагоне до поселка Ягарлык добрались лишь 11. В основном люди умирали из-за больного желудка, говорит Клавдия Петровна.

В мае Клавдия Петровна собирается отметить 94-й день рождения. Ее друзья и родные говорят, что всю жизнь она стойко переживала трудности. Страшные годы молодости закалили женщину. Главный секрет долголетия оказался прост.

Этот пережитый ужас научил ее любить каждый день. Возможно, жажда жизни и помогла ей дожить до 93 лет. Даже сегодня она не сидит на месте: надо приготовить еду, убраться в квартире, а в летнее время и прополоть огород, встретиться с подругами.

Клавдия Смирнова вспоминает всех, с кем выживала в этот страшный период, и молится за тех, кому не посчастливилось дожить до мирных дней.

27 января