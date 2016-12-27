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Живые ели в Уфе не пользуются спросом

Бизнес с новогодними елками в этом году в Башкортостане похоже не оправдал своих надежд. Количество заготовлененных елей пришлось уменьшить вдвое. Об этом телеканалу «Вся Уфа» рассказали в министерстве лесного хозяйства республики.


Продавать новогодние деревья в этом году оказалось не так просто. Как выяснилось, таким огромным спросом как в прошлые годы, живые ели, пихты и сосны уже не пользуются.

В своих квартирах люди предпочитают ставить искусственные елки. Они практичнее и экономичнее для семейного бюджета, считают люди. Но есть и те, кто для новогоднего праздника выбирает живую елку.

В министерстве лесного хозяйства региона сообщили, что на данный момент заготовлено 59 тысяч елок. В этом году будет реализовано 70 тысяч хвойных деревьев, что в два раза меньше запланированного.

«Надо сказать, что население поэтапно переходит на установку искусственных елок. Если нет спроса, то и наши уже лесхозы стараются заготавливать то количество, по которому предварительно отработаны договора поставки елей, с предпринимателями. До конца года у нас еще практически 5-6 дней есть Я думаю, может быть порядка еще тысяч 10-15 мы продадим», - говорит начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства РБ Альберт Байтимиров.


На заготовку елей также повлияли морозы, которые были в последние две недели. По словам специалистов, во время рубки в такую погоду хвойные иголки осыпаются и товарный вид елей теряется.

Какую елку ставить в квартире - каждый выбирает сам. Главное, чтобы главный атрибут нового года принес в дом радость и праздничное настроение.

 



Автор: Эрика Нажимова
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