Жители Уфы не могут въехать в свои дома

«Фактические обстоятельства дела установлены решениями Арбитражного суда. Арбитражным судом жилой дом под литером 6 признан самовольной постройкой, что в принципе исключает возможность получения на законных основаниях разрешения для дальнейшего строительства. Потому что Градостроительным кодексом такие основания не предусмотрены», — пояснила заместитель прокурора РБ Гульнара Бикбулатова.
«Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что застройщик не лишается права узаконить участок в судебном порядке. А это предоставит возможность получить разрешение на строительство», — говорит заместитель начальника правового управления администрации города Евгений Чебаков.
Въехать в новое жилье не смогли десятки уфимцев. Алексей Егоров приобрел однокомнатную квартиру в обещанном доме за два миллиона рублей. Говорит, заселиться в многоэтажку планировал всей семьей, но приходится ютиться у мамы.
Участники заседания к общему решению так и не пришли. Следующая встреча состоится 31 января.