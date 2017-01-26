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Жители Уфы не могут въехать в свои дома

В 2009 году строительная компания «Завод “Промсталь”» выиграла торги и получила право на строительство нового жилищного комплекса «Юл-Ай» в районе квартала Айская – Брестская – Сун-Ят-Сена. К 2014 году застройщик успел сдать три многоэтажки, а одна стала долгостроем. Выяснилось, что у девелопера нет права собственности на землю и, соответственно, возводить здание на этой территории он не может.

«Фактические обстоятельства дела установлены решениями Арбитражного суда. Арбитражным судом жилой дом под литером 6 признан самовольной постройкой, что в принципе исключает возможность получения на законных основаниях разрешения для дальнейшего строительства. Потому что Градостроительным кодексом такие основания не предусмотрены», — пояснила заместитель прокурора РБ Гульнара Бикбулатова.

«Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что застройщик не лишается права узаконить участок в судебном порядке. А это предоставит возможность получить разрешение на строительство»,говорит заместитель начальника правового управления администрации города Евгений Чебаков.

Въехать в новое жилье не смогли десятки уфимцев. Алексей Егоров приобрел однокомнатную квартиру в обещанном доме за два миллиона рублей. Говорит, заселиться в многоэтажку планировал всей семьей, но приходится ютиться у мамы.

Участники заседания к общему решению так и не пришли. Следующая встреча состоится 31 января.


 



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