Жители Уфы будут получать новые квитанции на оплату ЖКХ

С 1 февраля жители Уфы будут получать новые квитанции на оплату коммунальных услуг. В соответствие с поправками, внесенными в Жилищный кодекс, изменился статус статьи ОДН.

Теперь услуги по общедомовым нуждам — это холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия — войдут в статью «техническое обслуживание». Ранее они относились к коммунальным услугам. Эти статьи расходов будут объединены под названием «коммунальный ресурс при содержании общедомового имущества» и будут находиться на первых строчках квитанции. Таким образом, ОДН станет максимально прозрачным: каждая статья расходов будет расписана как отдельная единица. Вместе с внешним видом квитанции поменяются и нормативы потребления некоторых ресурсов.

«Нормативы немного меняются, теперь они будут более комплексными. По электроэнергии они будут отличаться по наличию или отсутствию лифта. По водоснабжению — будут зависеть от этажности домов и от степени их благоустроенности», — пояснил генеральный директор МУП «ЕРКЦ» г. Уфы Ильдар Ардаширов.

25 января