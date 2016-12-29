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Житель Сочи подарил уфимским ребятам два центнера мандаринов

Один из главных атрибутов нового года он подготовил специально к утреннику городского социального приюта для детей и подростков. Воспитанников поздравили с праздником, а дети порадовали гостей спектаклем, танцами и хоровыми песнями.

Мандарины Николай Голодухин привез на своей машине. Уфа на карте добра молодого человека стала последним пунктом. В столицу он приехал из Волгограда. Пять городов страны успел посетить за восемь дней. Его благотворительная акция стартовала три года назад. Уфа в списке обязательных для посещения городов уже с 2014-го.

Новый год - праздник семейный. Сотрудники приюта постарались в организации для воспитанников теплой, домашней атмосферы.

Кроме мандаринов ребятам вручили игрушки, сладости, книги и календари. Поздравить детей пришли и представители республиканского МВД. Социальный приют в преддверии Нового года они навещают на протяжении восьми лет.

Программа концерта в этом приюте каждый год отличается от предыдущей. Воспитатели сами придумывают сценарий праздника и сюжет спектакля. Однако на плечах юных актеров ответственности не меньше. Алина Шайхуллина говорит, к выступлению готовились целый месяц. Сложным оказалось собраться всем на репетицию.

Каким будет концерт в следующем году, предугадать сложно. Неизвестно и то, сколько еще праздников эти дети встретят не дома.


Автор: Гульнара Ситдикова



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