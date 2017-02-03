Юная уфимка участвует в шоу «Голос. Дети»

Сейчас 14-летняя Кристина Ташкинова уже готовится к первому этапу - «Слепым прослушиваниям».



Выпуск первого этапа кастинга зрители увидят в следующую пятницу, 17 февраля. Но покажут ли в этот день нашу землячку, пока неизвестно.

Напомним, Кристина не первый представитель из Уфы на этом конкурсе. В прошлом сезоне в проекте участвовал Марсель Сабиров. К нему развернулись все три наставника и мальчику удалось дойти до финала.

Также в детском «Голосе» участвовала Мария Мирова из Мелеуза, Наиля Умитбаева из Ишимбая и Рушана Валиева из Аургазинского района. Во взрослой версии программы выступали Злат Хабибуллин, Дина Гарифуллина и Борис Шешера.





Гульнара Ситдикова

3 февраля