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Юная уфимка участвует в шоу «Голос. Дети»

Юная уфимка участвует в шоу «Голос. Дети»

Сейчас 14-летняя Кристина Ташкинова уже готовится к первому этапу - «Слепым прослушиваниям».


Выпуск первого этапа кастинга зрители увидят в следующую пятницу, 17 февраля. Но покажут ли в этот день нашу землячку, пока неизвестно.

 

Напомним, Кристина не первый представитель из Уфы на этом конкурсе. В прошлом сезоне в проекте участвовал Марсель Сабиров. К нему развернулись все три наставника и мальчику удалось дойти до финала.

 

Также в детском «Голосе» участвовала Мария Мирова из Мелеуза, Наиля Умитбаева из Ишимбая и Рушана Валиева из Аургазинского района. Во взрослой версии программы выступали Злат Хабибуллин, Дина Гарифуллина и Борис Шешера.

Гульнара Ситдикова



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