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Юг и север Уфы соединят трамваи

Юг и север Уфы соединят трамваи

Детали проекта сообщили в столичном МУЭТ, который отмечает сегодня 80-летие.

 

Северную и южную части башкирской столицы соединят трамвайными путями. Об этом на пресс-конференции, посвященной 80-летию уфимского трамвая, объявил гендиректор МУЭТ Аскар Фазлыев.


Строительство может начаться уже в 2018 году. Трамвайные пути планируется вернуть на проспект Октября или проложить их по улице Российской. Гендиректор уфимского МУЭТ также отметил, что демонтаж линий был стратегической ошибкой.

«Сейчас в Уфе действует 12 трамвайных и 22 троллейбусных маршрута. На самом деле, мы уже несколько маршрутов не эксплуатируем ввиду нехватки техники. Общая протяженность маршрутной сети 329 км. В 2016 году мы перевезли 24 миллиона пассажиров, в 2015 - 32 миллиона. То есть за прошлый год мы конечно претерпели очередную значительную потерю пассажиров, к сожалению, пока наша сеть ветшает, но мы надеемся, что вдохнем в нее новую жизнь», - говорит генеральный директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.




Автор: Рида Нурмухаметова
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