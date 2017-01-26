"Вся Уфа" вещала на страны СНГ и Беларусь

Сегодня телекомпания "Вся Уфа" вещала на телеканале ТРО.

Столичное телевидение стало одной из 12 телекомпаний, которые включили в проект регионального вещания, запущенный телеканалом ТРО еще в мае 2016 года.

Напомним, в мае 2016 года наш телеканал заключил соглашение с телерадиовещательной организацией союзного государства «Телеканалом ТРО».

Мы были первым российским региональным телеканалом, с которого начался проект «Регионы России союзным государствам». Соглашение подписывалось в Москве в полпредстве РБ и на следующий день «Вся УФА» в течение суток вещала через спутник на многомиллионную аудиторию.

«Телеканал "Вся Уфа" является нашим партнером в регионе, одним из крупнейших партнеров, телеканал хорошо развивается и, я надеюсь, что в этом году мы неоднократно с вашим каналом поработаем», - заметил председатель телерадиовещательной организации союзного государства Белоруссии и России, директор телеканала ТРО Игорь Угольников.

Цель нового проекта – рассказать жителям союзных государств о том, как живут регионы России. И если в мае вещание столичного телевидения на каннеле ТРО велось на протяжении 24 часов, то сегодня региональные телекомпании представили свой лучший контент и поделили суточный эфир между собой.

«Все 12 часов оригинальных, мы собрали все лучшее в эти 12 часов то, что выходило в эфир в прошлом году в 12 регионах России и Беларуси. В том числе у нас сегодня много программ из Уфы, телеканала "Вся Уфа". Мне кажется, что это наше общее союзное будущее, я рад тому, что нам удалось это сделать, рад сотрудничеству. Мы и в этом году неоднократно обратимся к нашим партнерам из Уфы», - сообщил сегодня председатель телерадиовещательной организации союзного государства Белоруссии и России, директор телеканала ТРО Игорь Угольников.

Многомиллионной аудитории были показаны исторические и развлекательные проекты, документальные фильмы об Уфе, специальные репортажи о городах-побратимах с Уфой.

Отметим, что потенциальные зрители этого канала - около тридцати миллионов жителей России, Казахстан, Республики Беларусь и стран СНГ.

26 января