Во Дворце Спорта прошла праздничная елка для фигуристов

Во времена Советского Союза календарный год в фигурном катании традиционно заканчивался мероприятием, которое объединяло и профессиональный спорт и показательную программу. Это праздничная елка, которая проводилась во Дворце Спорта. В этом году уфимские фигуристы решили отдать дань традициям и попробовали вернуться в славное прошлое.





«Если вспомнить 70-80 прошлые годы, то как раз на этой арене проходили большие республиканские елки, куда собирались ребята не только из Уфы, но и из всей Башкирии. Сегодня пробуем реанимировать эти праздники, новогодние елочки. Пока не в таком масштабе, только для наших воспитанников, родственников, мам, пап», - говорит председатель федерации фигурного катания РБ Ульяна Тыртышная.

В этом празднике участвовали абсолютно все: от председателя федерации и титулованных чемпионов до самых маленьких спортсменов.





«Сегодня у нас был праздник, было очень веселое представление. Мы постоянно смотрим какие-нибудь мультфильмы, пытаемся повторить. У нас всегда очень красивые костюмы и к нам приходят наши родители», - говорит участница представления Яна Кодесникова.

3 января

С таким количеством участников, богатым разнообразием костюмов и сладкими подарками можно не сомневаться, это новогоднее представление останется для детей любимым и желанным событием. А со следующего года, похоже, приобретет и новые масштабы.