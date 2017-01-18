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Вероятность продления школьных каникул сохраняется

Вероятность продления школьных каникул сохраняется

Каникулы школьников могут продлить, но окончательное решение будет принято в конце недели. Муниципальные власти проанализируют данные мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рекомендации специалистов и примут решение о целесообразности возобновления учебного процесса.  Отметим, что приостановка обучения практикуется для того, чтобы предотвратить эпидемию гриппа и ОРВИ среди школьников. Учащиеся должны были выйти  с каникул 16 января, но затем их продлили до 21 января. По данным Роспотребнадзора, за первые две недели в Уфе заболели чуть больше 18 тысяч человек.  

«Все лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Уфе относятся к штамму А2 (H3N2) или, так называемому, гонконгскому гриппу», - рассказала заместитель главного государственного санитарного врача по РБ Галина Пермина.




Автор: Светлана Назирова
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