В уфимском лицее №5 состоялся чемпионат по авиамоделированию

Ребята соревновались в дальности и продолжительности полёта своих планеров.

За кажущейся легкостью – многочасовой упорный труд. У каждого из этих юных авиаторов свой секрет успеха. Они знают, как спроектировать и запустить самолет так, чтобы он летел быстрее и дольше, чем у соперника.



В уфимском лицее № 5 уже пять лет действует авиамодельный клуб. Учитель технологии Радик Исламов рассказывает, что идею создания предложили сами школьники.



«Было хобби у некоторых мальчиков, которые были заинтересованы этим делом, и привлекли меня. А потом мы вовлеклись в соревнования районные, городские, и постепенно наращивали этот ком, становилось все больше желающих ребят, которые увлекались моделированием самолетов. И теперь, можно сказать, у нас состоявшийся клуб «Вольный орел», - рассказывает Радик Исламов.



В чемпионате участвуют 50 человек. За выполнением задания следит строгое жюри. Оценивается качество полета, время нахождения планера в воздухе.



И вот долгожданный момент награждения победителей. Обладателю первого места вручают еще и золотой значок "Самолет", о котором мечтает каждый участник.



«Честно скажу, для меня это такая радость. 4 соревнования я старался, состязался, соревновался и наконец-то я держу в руках эту великолепную, блестящую медаль, которая обозначает первое место. Я бы хотел сказать спасибо родным, которые меня поддерживали, и Радику Анваровичу, потому что летом целых три месяца я спокойно создавал это самолет и Радик Анварович мне всегда помогал», - рассказывает обладатель золотого значка «Самолет».



Впереди юных авиаторов ждут новые взлеты. Лучшие из лучших примут участие в районных и городских соревнованиях.

26 декабря