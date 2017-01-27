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В Уфе жители многоэтажки опасаются за свою безопасность

В Уфе жители многоэтажки опасаются за свою безопасность

Жильцы многоэтажки по улице Интернациональной бьют тревогу. Люди опасаются, что их дом уйдет под землю.

Поводом для беспокойства послужила история, которая произошла в ноябре прошлого года. Тогда в гигантскую яму провалилась припаркованная «Лада Калина». С тех пор жильцы позабыли о спокойном сне.

Однако в местном ЖЭУ беспокойство жителей не разделяют. Жилищники рассказали, что все необходимые работы были проведены.

«На сегодня все маячки, которые установлены, стоят на 1, 2 и 9 этажах. Пока изменений нет. Все отражаем в журнале маячков, здесь все отражается», сказал директор ЖЭУ №30 Калининского района Уфы Хайдар Файзиев.

По словам жилищников, в случае, если маяки покажут мельчайшие изменения в структуре жилого дома, об этом немедленно будет доложено руководству столичной администрации и в экстренные службы.

 


 



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