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В Уфе женщина не пропустила скорую

Автоледи в Уфе не пропустила скорую помощь. В Сипайлово, напротив дома №1/2 по улице Набережной, дорогу не поделили неотложка и «Форд Фокус».

Медики включили сигнальные маячки, однако дама за рулем иномарки на это никак не отреагировала. Неизвестно, как долго простояли бы машины, если бы не вмешался еще один водитель. Он подошел к легковушке и порекомендовал девушке уступить спецтранспорту, пишут очевидцы. В итоге, автоледи пропустила скорую. Пользователи Интернета тут же вспомнили камчатскую трагедию. К счастью, в Уфе врачи успели к пациенту вовремя.


 



Автор: Ляйсан Закирова
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