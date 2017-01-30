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В Уфе завершился конкурс скульптур

В Уфе завершился конкурс скульптур. Он проводился в парке им. И. Якутова, где мастера создали целую аллею фигур изо льда. Жюри подвело итоги конкурса и выбрало автора лучшей работы.

Залитый солнцем летний луг, мальчик, запускающий воздушного змея, а позади — деревня. В своей скульптуре Рафис Зайнетдинов отразил детские воспоминания. Рассказывает, что работать было несложно: лед в этом году хороший, плотный. А на то, что материал скульптуры недолговечный, — отвечает, что суть искусства не в этом.

«Самое главное, зрители видят, им нравится что-то красивое. Они порадовались. Вот это основное. Идея такая у меня была», говорит скульптор Рафис Зайнетдинов.

Как рассказал председатель жюри Владислав Пегов, труднее всего было решить, как распределятся призовые места. На кону — не только звание победителя, но и ценные призы. В результате лучшей была признана скульптура «Детство» Рафиса Зайнетдинова. Жюри отметило, что мастеру удалось с помощью холодного материала передать теплоту души.

«Неожиданно, но очень приятно, что понравилось всем: и зрителям, и жюри, что так высоко оценили мою работу. Очень приятно и радостно», — говорит победитель.

Те, кто пока не успел погулять по сказочной аллее, еще могут это сделать. Ледовые скульптуры будут стоять в парке им. Якутова до весны.  




Автор: Рида Нурмухаметова
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