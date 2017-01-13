В Уфе водитель иномарки спас малыша, который выбежал на дорогу. Видео с места событий опубликовано в социальных сетях в сообществе БашДТП.
Ребенок успел выбежать на середину проезжей части. И он едва не попал под
колеса Тойоты. На записи видно, как мужчина одной рукой, высунутой из окна
авто, взял за куртку малыша и таким образом доехал до обочины. Женщина, с
которой гулял малыш, появилась в кадре через несколько секунд и забрала
девочку. Примечательно, что увидев происходящее водитель грузовика также вышел
из машины, чтобы убрать ребенка с дороги. Ролик под названием
"По-отцовски" уже набрал свыше 17 тысяч просмотров. Случай, скорее
всего, будет изучаться и правоохранительными органами.