В Уфе водитель иномарки спас малыша, который выбежал на дорогу. Видео с места событий опубликовано в социальных сетях в сообществе БашДТП.

13 января

Ребенок успел выбежать на середину проезжей части. И он едва не попал под колеса Тойоты. На записи видно, как мужчина одной рукой, высунутой из окна авто, взял за куртку малыша и таким образом доехал до обочины. Женщина, с которой гулял малыш, появилась в кадре через несколько секунд и забрала девочку. Примечательно, что увидев происходящее водитель грузовика также вышел из машины, чтобы убрать ребенка с дороги. Ролик под названием "По-отцовски" уже набрал свыше 17 тысяч просмотров. Случай, скорее всего, будет изучаться и правоохранительными органами.