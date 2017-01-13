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В Уфе водитель иномарки спас малыша

В Уфе водитель иномарки спас малыша, который выбежал на дорогу. Видео с места событий опубликовано в социальных сетях в сообществе БашДТП.


Ребенок успел выбежать на середину проезжей части. И он едва не попал под колеса Тойоты. На записи видно, как мужчина одной рукой, высунутой из окна авто, взял за куртку малыша и таким образом доехал до обочины. Женщина, с которой гулял малыш, появилась в кадре через несколько секунд и забрала девочку. Примечательно, что увидев происходящее водитель грузовика также вышел из машины, чтобы убрать ребенка с дороги. Ролик под названием "По-отцовски" уже набрал свыше 17 тысяч просмотров. Случай, скорее всего, будет изучаться и правоохранительными органами. 

Автор: Тимур Давлетов
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