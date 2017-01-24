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В Уфе в пожаре погибла женщина

В Уфе в пожаре погибла женщина

Трагедия произошла сегодня ночью. Огонь вспыхнул в доме №120 по улице Ленина. По предварительным данным, в однокомнатной квартире загорелись вещи. Прибывшие на место огнеборцы в считанные минуты потушили пламя. Из подъезда было эвакуировано 10 человек. Хозяйку квартиры также вывели из горящего помещения, однако спасти ее не удалось.

«Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Ленина поступило на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи в 01 час 40 минут. Там загорелись домашние вещи в однокомнатной квартире на четвертом этаже. В ходе тушения пожара из горящей квартиры была эвакуирована пострадавшая. Также эвакуированы 10 человек по лестничным маршам из квартир верхнего этажа. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Выезжали три единицы техники и семь человек личного состава», - сообщает сотрудник пресс-службы ФГКУ "22 отряд ФПС по РБ" Елена Артема.



Автор: Ляйсан Закирова
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