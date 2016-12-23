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В Уфе студенты БГУ провели благотворительную ярмарку в помощь 11-летнему Амиру Карачурину

Мальчик болен раком крови. Сбор средств состоялся в рамках празднования католического Рождества на факультете романо-германской филологии.

На факультете романо-германской филологии Башкирского государственного университета праздник добра, тепла и радости - католическое Рождество. Студенты, изучающие иностранные языки, решили принять участие в благотворительности.

В частности, все средства, вырученные на ярмарке, пойдут на лечение 11-летнего Амира Карачурина. Напомним, Амир заболел летом. Врачи поставили ему диагноз «лимфобластный лейкоз» - рак крови. Сейчас он находится в больнице в Германии.

«Недавно у Амира взяли анализ костного мозга, лимбальную пункцию костного мозга. Оно показало 0% бластов, и сейчас в планах 3 блока химии, один из которых уже прошел, и затем пересадка косного мозга. 2 донора уже найдены. Пока такие планы», - рассказывает Арслан Карачурин.

Специально для ярмарки первокурсница Кристина Гильмутдинова испекла пряники. Участники благотворительной акции считают, что их усилия станут ненапрасными и помогут в выздоровлении Амиру Карачурину.

Все желающие могут помочь Амиру, перечислив денежные средства на карту Сбербанка: 4276 0600 2225 0719. Напомним, на лечение ему требуется 250 тысяч евро, это примерно 17,5 миллионов рублей. На сегодня удалось собрать около десяти. Осталось чуть более семи миллионов рублей.

Карта оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича. Телефон папы Амира: 8-987-626-78-89.



Автор: Эрика Нажимова
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