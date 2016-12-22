В Уфе стартует флешмоб "Я люблю Уфу"

"Я люблю Уфу" предновогодний флешмоб с таким названием стартует сегодня в башкирской столице. Об этом сообщают в администрации города.

Чтобы участвовать во флешмобе, нужно записать поздравление с наступающим праздником или признание в любви родному городу. Затем разместить видео в группе в социальной сети, которую видите на экранах. Оригинальные и креативные работы отметят подарками и ценными призами. Количество роликов не ограничено. В завершении акции будет смонтирован фильм, который покажут на экранах Уфы.







«И не забудьте сделать фирменные жесты флешмоба и добавить хэштеги #ялюблюуфу и хештег #этоуфа. Мы решили организовать такой флешмоб, чтобы жители могли выразить свои чувства к любимому городу, признаться ему в любви. И поскольку у нас самый замечательный город, самые классные, массовые мероприятия проходят именно в Уфе», - уточняет начальник информационно-аналитический отдела Администрации Советского района Уфы Екатерина Чакина.

Гульнара Ситдикова

20 декабря