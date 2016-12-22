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В Уфе стартовала благотворительная акция «Сказка на дом»

В Уфе стартовала благотворительная акция «Сказка на дом»

Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые воспитываются в замещающих семьях, сказка приходит на дом. Сегодня в столице стартовала благотворительная акция с таким названием.


В ближайшие дни Дед мороз и снегурочка приду в гости к 56 особенным ребятам и вручат им подарки. Сюрпризы куплены на средства, вырученные на благотворительной ярмарке. Она проводилась в честь приезда в Уфу главного деда мороза России из Великого Устюга. Акция "Сказка на дом" была придумана для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья не остались в стороне от праздника.

«К сожалению, среди нас есть дети, которые в силу проблем со здоровьем не могут посещать новогодние городские мероприятия, которые проводятся в канун Нового года. Данная акция направлена на то, чтобы поздравить этих детей с главным зимним праздником», - говорит организатор благотворительной акции «Сказка на дом» Регина Аллаярова.



Автор: Анастасия Исаева
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