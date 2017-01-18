#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе скоропостижно скончался видеооператор Валентин Никульский

В Уфе скоропостижно скончался видеооператор Валентин Никульский

Он посвятил свою жизнь телевидению, последние 8 лет работал в пресс-центре министерства внутренних дел республики. 

Валентин оставался за кадром, трудился оператором и режиссером программ "Место происшествия" на телеканале "Вся Уфа" и "Криминальный спектр", выходящей на БСТ. Кроме того, практически все СМИ использовали ту картинку, которую первым в объектив камеры видел Валентин: будь-то оперативная съемка или же резонансные кадры задержания преступников. 

Телеканал "Вся Уфа" выражает соболезнования родным и близким. Валентину было 39 лет. 

Автор: Тимур Давлетов
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).