В Уфе скоропостижно скончался видеооператор Валентин Никульский

Он посвятил свою жизнь телевидению, последние 8 лет работал в пресс-центре министерства внутренних дел республики.

Валентин оставался за кадром, трудился оператором и режиссером программ "Место происшествия" на телеканале "Вся Уфа" и "Криминальный спектр", выходящей на БСТ. Кроме того, практически все СМИ использовали ту картинку, которую первым в объектив камеры видел Валентин: будь-то оперативная съемка или же резонансные кадры задержания преступников.

18 января

Телеканал "Вся Уфа" выражает соболезнования родным и близким. Валентину было 39 лет.