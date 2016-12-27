#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе сегодня состоялась экологическая акция в парке "Волна"

Участники праздника развесили кормушки для птиц, которые подготовили сотрудники телекомпании «Вся Уфа», ответили на вопросы викторины и получили призы.

Прекрасная зимняя погода, отличное настроение и памятные сувениры от телеканала "Вся Уфа" достались самым активным участникам новогоднего веселья. В парке "Волна", куда многие пришли целыми семьями, состоялся детский праздник, организованный столичным телеканалом и администрацией Ленинского района Уфы.

Взрослые и дети отвечали на забавные вопросы ведущего и проверяли телевизионные познания. Кульминацией зимнего перфоманса стало долгожданное появление Деда мороза и Снегурочки. Затем участники праздника развесили фирменные кормушки с птичьим угощением в лесной части парка "Волна".

Кормушки развешены, новогодний праздник можно считать состоявшимся, тем более что открылся ледовый городок.



назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).