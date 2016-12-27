В Уфе сегодня состоялась экологическая акция в парке "Волна"

Участники праздника развесили кормушки для птиц, которые подготовили сотрудники телекомпании «Вся Уфа», ответили на вопросы викторины и получили призы.

Прекрасная зимняя погода, отличное настроение и памятные сувениры от телеканала "Вся Уфа" достались самым активным участникам новогоднего веселья. В парке "Волна", куда многие пришли целыми семьями, состоялся детский праздник, организованный столичным телеканалом и администрацией Ленинского района Уфы.



Взрослые и дети отвечали на забавные вопросы ведущего и проверяли телевизионные познания. Кульминацией зимнего перфоманса стало долгожданное появление Деда мороза и Снегурочки. Затем участники праздника развесили фирменные кормушки с птичьим угощением в лесной части парка "Волна".



Кормушки развешены, новогодний праздник можно считать состоявшимся, тем более что открылся ледовый городок.

27 декабря