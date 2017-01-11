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В Уфе разыскивают 18-летнего юношу

В Уфе разыскивают 18-летнего юношу

18-летнего жителя Уфы Никиту Ожегова, который пропал 25 декабря прошлого года, разыскивает полиция. Как сообщили в республиканском МВД, правоохранителям удалось восстановить некоторые детали его исчезновения.


По имеющейся информации, молодой человек вышел с неизвестным мужчиной из маршрутного такси «Лада-Ларгус», который следовал из Уфы в Красную Горку, на остановке деревня Нимитлярово.

 

Рост Никиты Ожегова - 180 сантиметров, волосы темные, глаза карие, имеется родинка над губой. Был одет в болоньевую куртку в темно-синюю клетку, черную вязаную шапку, синие джинсы и черные кроссовки с белыми полосками. При себе имел матерчатую сумку черного цвета, которую носят через плечо.

 

Если вы обладаете информацией о местонахождении Никиты Ожегова, просьба обратиться в дежурную часть Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Уфе по номеру телефона: (347) 236-78-66.

Автор: Екатерина Тимиряева
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