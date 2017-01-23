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В Уфе прошел открытый кубок города по зимнему плаванию

Попробовать свои силы собрались более 200 моржей со всей России.


Официальный старт соревнованиям дает морж Силантий - талисман открытого кубка по зимнему плаванию. Затем эстафету принимают по старшинству - самые взрослые участники. В заплыве на 25 метров для них главное дойти до финиша. А время - фактор второстепенный.

В соревнованиях приняли участие жители 15 регионов страны. Дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем, кроме того организаторы предусмотрели заплыв на выносливость. Стоит отметить, что в кубке зимнего плавания принимают участие в основном любители, а не профессиональные спортсмены.

Самым юным участникам всего по 15 лет. Организаторы отмечают, что молодежи с каждым годом становится все больше.

Елена Петухова приехала на соревнования из Тюмени. Говорит, что башкирский климат схож с сибирским. Поэтому заплыв прошел для нее комфортно. Девушка считает, что моржевание укрепляет здоровье и продлевает молодость.

Зимнее купание - это уже не просто развлечение, а без пяти минут новый вид спорта.

Возможно, что уже в следующем году в Уфе соберутся не просто поклонники зимнего плавания, а самые настоящие спортсмены. И кубок Уфы среди моржей будет проходить на еще более высоком уровне.



Автор: Ляйсан Закирова
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