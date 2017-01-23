В Уфе прошел открытый кубок города по зимнему плаванию

Попробовать свои силы собрались более 200 моржей со всей России.
Официальный старт соревнованиям дает морж Силантий - талисман открытого кубка по зимнему плаванию. Затем эстафету принимают по старшинству - самые взрослые участники. В заплыве на 25 метров для них главное дойти до финиша. А время - фактор второстепенный.
В соревнованиях приняли участие жители 15 регионов страны. Дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем, кроме того организаторы предусмотрели заплыв на выносливость. Стоит отметить, что в кубке зимнего плавания принимают участие в основном любители, а не профессиональные спортсмены.