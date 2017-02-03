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В Уфе прошел благотворительный вечер памяти жертв крупного ДТП под Ханты-Мансийском

Напомним, 4 декабря прошлого года погибли 12 человек. Среди них был и один ребенок из нашей республики. Телеканал «Вся Уфа» ранее сообщал, как воспитанники уфимского клуба акробатики "Профи" ведут подготовку к благотворительной акции, чтобы вырученные средства направить на лечение 11 выживших в той страшной трагедии.

 

Акробаты Нефтеюганска и Уфы дружили давно, а потому трагедию северян в Уфе восприняли тяжело. Саму акцию организовали для того, «чтобы люди задумывались о том, что жизнь в любой момент может оборваться и надо ценить каждую минуту», - уточняет воспитанница уфимского клуба акробатики «Профи» Анна Светлакова.


В акции приняли участие ведущие спортсмены сборной республики. Эта смешанная пара - Аделина Снисаренко и Абрамян Гор, выступает по программе мастеров спорта, как впрочем и женские тройки - одна - Екатерина Чечотина, Таина Дроздова и Екатерина Ларионова и другая - Елизавета Баженова, Анна Светлакова и Надежда Сигибиреева. Сегодня в клубе Профи сконцентрированы самые лучшие спорстемны, они представляют честь республики на российской арене. Таким образом, в Уфе потихоньку возрождается былая слава акробатики. К коронным выступлениям женских троек, чем всегда славилась наша республика подтягиваются и мужские четверки и смешанные пары. Появились даже семейные спортивные дуэты. Решение об участии в акции, приняли руководствуясь солидарностью, они не равнодушны к боли других людей.


Наконец-то можно говорить о том, что у акробатов появился свой дом - спортивный зал, что на улице Репина, 6 с высокими и так необходимыми спортсменам потолками. И хотя дел по ремонту здесь еще хватает, воспитанники спортивной школы №22 уверены - благое дело правое. Пока выручено 18 тысяч рублей, их уже переправили в Нефтеюганск семьям выживших в той страшной аварии. Здесь, намерены продолжить сбор средств, для того чтобы "просто жить", а это самое главное.




Автор: Лилия Шафикова
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