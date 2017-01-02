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В Уфе продолжают курсировать метробусы

В Уфе продолжают курсировать метробусы
На них можно бесплатно проехать новогодним маршрутом по всем ёлкам города. Популярностью такие туры пользуются как у горожан, так и у гостей столицы.

Начинается праздничный маршрут с ледового городка на площади имени Ленина, перед Горсоветом. В автобусе царит праздничная атмосфера. Не дают скучать пассажирам волонтеры.

Кроме того, волонтеры выступают в роли гидов: следят, чтобы никто не потерялся и всегда подскажут, что интересного есть на каждой елке.

Метробусы разъезжаются в двух направлениях: на северном пассажиры посещают ледовые городки в Сипайлово, Инорсе, Черниковке, а на южном - площадь перед Дворцом спорта, центр города с получасовой остановкой на елке у Конгресс-холла, Зеленую рощу. Поездка длится около трех часов.

У тех, кто не успел прокатиться по праздничному маршруту, еще есть такая возможность. Метробусы будут ездить до 10 января. 

Автор: Рида Нурмухаметова
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