В Уфе продолжают курсировать метробусы

3 января

На них можно бесплатно проехать новогодним маршрутом по всем ёлкам города. Популярностью такие туры пользуются как у горожан, так и у гостей столицы.Начинается праздничный маршрут с ледового городка на площади имени Ленина, перед Горсоветом. В автобусе царит праздничная атмосфера. Не дают скучать пассажирам волонтеры.Кроме того, волонтеры выступают в роли гидов: следят, чтобы никто не потерялся и всегда подскажут, что интересного есть на каждой елке.Метробусы разъезжаются в двух направлениях: на северном пассажиры посещают ледовые городки в Сипайлово, Инорсе, Черниковке, а на южном - площадь перед Дворцом спорта, центр города с получасовой остановкой на елке у Конгресс-холла, Зеленую рощу. Поездка длится около трех часов.У тех, кто не успел прокатиться по праздничному маршруту, еще есть такая возможность. Метробусы будут ездить до 10 января.