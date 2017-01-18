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В Уфе при участии телекомпании "Вся Уфа" пройдет флешмоб

В Уфе при участии телекомпании "Вся Уфа" пройдет флешмоб

На флешмобе в Уфе автомобилями "напишут" гигантские слова. В акции примут участие звезды КХЛ, спортивные журналисты и сотрудники телеканала "Вся Уфа".

Участники  сформируют логотип телеканала «Вся Уфа», три шурупа, а также аббревиатуру КХЛ. Во флешмобе будет задействовано более 100 машин. Акция состоится в пятницу, 20 января в 20 часов на территории парковки перед «Уфа-Ареной» со стороны улицы Ленина.

«К нам  приковано внимание всех регионов России и даже зарубежья, потому что мы принимаем звезд КХЛ и это большое для нас событие, поэтому телеканал «Вся Уфа» не может оставаться в стороне. 20 января мы проведем совместно с КХЛ и администрацией города, администрацией Советского района автофлешмоб. Будет задействовано более 100 машин. Мы очень надеемся, что погода будет нам помогать в этом. Съемка будет вестись с нескольких ракурсов, естественно, и с земли, и с неба. Это будет такое праздничное мероприятие, в котором будет участвовать и спортсмены КХЛ, и журналисты спортивные, и журналисты телеканала «Вся Уфа»», - с гордостью рассказала директор  телеканала  «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

«Подобные флешмобы всегда интересны они привлекают внимание не только хоккейных болельщиков, но и людей, которые о спорте, о хоккее может быть не слышали до этого, но благодаря таким акциям люди начинают интересоваться, узнавать, что  там такое происходит и через это может быть будут более внимательно следить за хоккеем, ХК «Салават Юлаеев» и вольются в нашу многомиллионную армию болельщиков», - поддержал идею  руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Андрей Юртаев.  

 

 



Автор: Рида Нурмухаметова
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