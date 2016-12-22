В Уфе полным ходом идет подготовка к Новому году

Ледовые городки, иллюминация и световое оформление - все для того, чтобы создать праздничное настроение у горожан. Кроме того, намечается богатая развлекательная программа.

Празднование Нового года в Уфе началось с приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Именно ему было предоставлено право в торжественной обстановке открыть главную елку столицы. Впервые она располагается в этнопарке «Ватан», на обустройство площадки понадобилось всего 14 дней. Каток, горки, зоны для фотосессий и юрта новогоднего волшебника. Такие резиденции башкирских Кыш-бабаев появятся по всей республике.



В городе установлено 69 новогодних елок, 20 ледовых городков. Центральная городская елка традиционно расположилась на площади имени Ленина. Торжественная церемония открытия городка планируется 26 декабря. Такое обилие праздничных площадок позволит уфимцам активно проводить время прямо возле своих домов.



Все эти ледовые городки будут объединены между собой маршрутом метробуса, который запустят 25 декабря. Транспортное средство будет курсировать до 8 января, проезд для всех будет бесплатным. В этот же день на Конгресс-холле состоится световое шоу, частью которого, помимо главной новогодней ёлки, станут еще 70 елок, растущих на склоне. В ночь с 31 декабря на 1 января перед Русским драматическим театром запланирован концерт. Он продлится до двух часов ночи. Чтобы горожане смогли принять участие в массовых гуляниях, Уфу украсят более 40 тысяч светильников.



В местах массовых скоплений людей первостепенная задача - обеспечить безопасность. На оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил усилить меры контроля над праздничными площадками. Решается вопрос и с территориями несанкционированных катаний. Их либо огородят, либо сделают безопасными. В частности, сейчас ведутся работы на нижней площадке Конгресс-холла.



Для одних отдых и развлечения, для других усиленный режим работы. В период праздников коммунальные, аварийные силы будут работать в усиленном режиме.

20 декабря