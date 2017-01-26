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В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год

В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год

Совещание по итогам реализации молодежной политики в 2016 году состоялось на базе колледжа технологии и дизайна. 

Ирек Ялалов подчеркнул, что при работе с молодежью необходимо уделить внимание гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Отличившимся работникам уфимских учреждений глава городской администрации вручил награды муниципалитета. На сегодня в Уфе проживают более 400 тысяч человек в возрасте до 30 лет, а это 43% населения города. На совещании были обозначены основные направления работы в молодежной сфере.

Автор: Светлана Назирова
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