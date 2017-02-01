В Уфе пенсионерка с острой сердечной недостаточностью ждала госпитализации несколько дней

Уфимская пенсионерка Антонина Пичура утверждает, что двое суток безуспешно пыталась дозвониться до скорой помощи в Уфе. Пенсионерке 89 лет и она ветеран тыла.



За свои 89 лет Антонина Пичура практически никогда не болела. Однако когда помощь все-таки потребовалась, ждать ее пришлось аж два дня - утверждает пенсионерка. Вызвать бригаду скорой помощи ей пришлось после того, как артериальное давление подскочило до отметки 190. Дальнейшая история была похожа на плохой фильм: за помощью бабушка обратилась в Поликлинику республиканского госпиталя ветеранов войн.





«Давление резко упало. Врач сказал, что нужны анализы сдать: кровь, мочу, к кардиологу пойти и сделать кардиограмму. Я не догадалась вызвать скорую помощь», - говорит соседка Юлия Галиева.



Не догадались вызвать неотложку и сами врачи - рассказывают женщины. Однако представители поликлиники дают свой короткий ответ.





«У нас экстренной помощи нет. Она у нас записана на плановую профилактику. Мы ей предложили по месту жительства лечь - она отказалась. Просится только в госпиталь», - говорит главный врач поликлиники Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы Розалия Садыкова.



На следующий день женщины отправились в больницу №38 самостоятельно, где Антонине Алексеевне предоставили должное медицинское обслуживание. Взяли анализы, сделали флюорографию. Диагноз неутешительный - острая сердечная недостаточность. Медики прописали пенсионерке курс лечения. На время ветерану тыла стало легче. Но на следующий день болезнь снова дала о себе знать.





«Стоит мне на кухню пройти, ощущаю сильную боль в сердце», - вздыхает пенсионерка Антонина Пичура.

Однако скорую помощь все-таки вызвать смогли. Правда, не без помощи министерства здравоохранения, - утверждают женщины.



Сама Антонина Алексеевна признается, что этот случай она запомнит надолго, однако повторного ухудшения самочувствия может уже не пережить.











Рафаэль Хакимов

2 февраля