В Уфе открылся первый благотворительный магазин

Торговая точка, где одежда обувь продаются по символической цене или отдаются нуждающимся даром, действует на Гурьевской базе в башкирской столице. Его открыла девушка, которая захотела помогать тем, кто нуждается в помощи доброжелателей.

Купить что-нибудь в этом благотворительном магазине приходят не только те, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Торговая точка с внушительным ассортиментом - для людей разного возраста и достатка. Особенность магазина - нет фиксированных цен. И назначают их не продавцы, а сами покупатели. При этом стоимость - чисто символическая, на поддержание работы магазина.



«Норковая шапка, не протертая, абсолютно, практически новая. Цена, видите от 50 до 100, 200 рублей. Самая дорогая вещь, какая была продана? Самая дорогая была 500 рублей», - говорит хозяйка магазина.



Хозяйка этого благотворительного магазина - уфимка Альбина Абдуллина. Рассказывает, что уволилась с прежней работы и, последовав зову сердца, открыла точку для всех нуждающихся. По словам мецената, многие одежду и обувь она готова раздавать уфимцам, попавшим в беду, абсолютно бесплатно. Еще из особенностей - вместо кассы - обыкновенный журнал. Здесь его называют кошельком. Каждый рубль в нем - консультации у врачей, лекарства для тяжелобольных детей. Те, кто покупают в этом магазине, сами того не зная помогают нуждающимся.



«Здесь адресная помощь, конкретная, город Давлеканово у нас подшефный, мы им помогаем, почти около 200 килограмм вещей им было передано, сейчас вот запрос сделали из Салаватского района, им тоже хотим собрать вещи и передать», - уточняет Альбина Абдуллина.



Вещи здесь не только продают, но и принимают. Жертвовать можно не только одежду, но и посуду, игрушки, технику. Все это затем разберут, оценят и здесь же выставят на продажу во благо людей, которые нуждаются в поддержке. Поделиться вещами можно по адресу: улица Гурьевская, 3а, павильон №18.



Первый уфимский благотворительный магазин открылся неподалеку от одного из самых известных торгово-развлекательных комплексов столицы. Организаторы проекта надеются, что случайное соседство станет счастливым. Те, кто там за один визит готовы оставить десятки тысяч рублей, может и сюда занесут хотя бы пару сотен.

31 января