В Уфе назвали победителей конкурса «Человек года»

Газета «Республика Башкортостан» проводит его в четвертый раз. В этом году лауреатами стали 10 человек.



Помогать братьям нашим меньшим - призвание Ансара Шарипова. Он ведет прием в ветеринарной клинике, преподает в университете и находит время, чтобы лечить бездомных кошек и собак. Летом Ансар Шарипов стал лауреатом премии "Достояние столицы" в номинации нашего телеканала "Потому что Уфа любимый город". Однако приз (путевку в Крым на два лица) ветеринар продал и вырученную сумму потратил на покупку кормов для бездомных животных. За этот благородный поступок Ансар Шарипов сегодня удостоен звания "Человек года".





«Спасибо газете "Республика Башкортостан", спасибо телеканалам БСТ и "Вся Уфа". Спасибо тем, кто искренне любит своих домашних питомцев и, пожалуйста, сохраняйте им верность, они вас любят независимо от того, сколько вы зарабатываете, кто вы. Они вам верят, и вы являетесь для них жизнью», - отметил ветеринар лауреат премии «Человек года» Ансар Шарипов.



Конкурс "Человек года" проводит газета "Республика Башкортостан". В этом году победителями стали 10 человек. Все они - герои публикаций журналистов издания. По словам организаторов, критерий отбора - работа на благо людей, будь то меценатство, общественная или природоохранная деятельность.





«В этом году мы подошли более тщательно. Отбор шел каждый месяц: определяли человека января, февраля и т.д.. Таким образом, из 12 человек мы отобрали 10 кандидатов», - говорит главный редактор газеты "Республика Башкортостан" Эльза Хорева.

Среди героев этого года 11-летний Айнур Маннанов из Учалинского района, который спас во время половодья тонущего 7-летнего мальчика. А Мильлята Азикаева в Белорецке знают все. На личном тракторе он чистит улицы, помогает горожанам вывезти мусор, вспахать огород, решил проблемы с водой и освещением улиц. За это в родном городе его прозвали "народным мэром". Церемонию награждения посетил и глава республики Рустэм Хамитов, чтобы лично пообщаться с каждым победителем и поблагодарить за неравнодушие и активную гражданскую позицию.





«Я ознакомился с тем, чем вы занимались в ушедшем году и за что вас наградили. Все это, безусловно, вдохновляет, и меня в том числе. Хочу вас поблагодарить за такое неравнодушное отношение к жизни, правильное движение ваших душ и, безусловно, хочу вас поддерживать в вашей работе, в вашей деятельности», - отметил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.



10 января

Конкурс "Человек года" проводится в республике в четвертый раз. За время существования этого звания удостоены 47 наших земляков. Люди разных возрастов, взглядов, профессий, но похожие в одном: каждый обладает большим сердцем и делает жизнь вокруг немного лучше.