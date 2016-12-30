В Уфе начали курсировать новогодние метробусы

В дни каникул на них можно будет добраться до всех праздничных достопримечательностей города абсолютно бесплатно.



В каждом метробусе пассажирам помогают волонтеры. Они подсказывают им об особенностях маршрута. Транспорт разъезжается с площадки перед ледовым городком возле остановки «Горсовет» в северном и южном направлениях. Длительность поездки по кольцу — 3 часа.

1 января метробусы выезжают в три часа дня, затем в 15.30, 16 и 18 часов. В остальные праздничные дни автобусы будут работать с 11 утра до 18 часов.



Маршрут южного кольца: гостиница «Тан» на ул. Р. Зорге — Дворец спорта (елочный городок) — Детская филармония — Дворец Молодежи — «Уфа-Арена» — железнодорожный вокзал — Гостиный двор — Конгресс-холл — Национальный музей — елочный городок на ул. Мубарякова — колесо обозрения на ул. Менделеева — ТЦ «Башкортостан» — площадь Ленина.

Маршрут северного кольца: гостиница «Тан» на ул. Р. Зорге — Дворец спорта — ТЦ «Башкортостан» — парк «Кашкадан» — елочный городок на ул. Мушникова — парк им. Н. Гастелло — парк «Первомайский» — площадь им. Орджоникидзе — парк Победы — ГДК — площадь им. Ленина.

1 января первые метробусы выезжают в 15 часов. Следующие — в 15.30, 16, 18 часов.

Расписание работы 2-10 января: с 11 до 18 отправка в оба конца каждый час. В 13 и 16 часов отправки нет. В 11.30, 14.30, 17.30 — дополнительные маршруты по южному кольцу.

В 11.30, 14.30, 17.30 — дополнительные маршруты по южному кольцу.

30 декабря