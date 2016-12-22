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В Уфе на «Ит-Фесте» было реализовано мяса на 11 млн рублей

В Уфе на «Ит-Фесте» было реализовано мяса на 11 млн рублей

В Уфе подвели итоги мясного праздника «Ит – Фест», который прошел в минувшие выходные. За два дня реализовано продукции на общую сумму 11 миллионов рублей.

Горожане приобрели 25 тонн мяса, 6 тонн птицы, более 1 тонны мясных полуфабрикатов, более 2,5 тонн колбасных изделий. Напомним, гастрономический новогодний мясной фестиваль в Уфе проходит во второй раз. Главная цель - помочь производителям сельхозпродукции и потребителям взаимодействовать напрямую, минуя посредников. Продукция на ярмарке была представлена по ценам ниже рыночных. Так, например, килограмм свинины предлагали за 170 - 200 рублей за килограмм, а гуся можно было приобрести за 300-350 рублей за кило при обычной цене не менее 500 рублей, отметили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты республики.

«Впервые на фестивале появилась сырная лавка. Лучшие сыроделы с удовольствием давали дегустировать новинки своей продукции. К тому же у нас прошли мастер-классы. Своим мастерством делились ведущие шеф-повара нашего города. Прошло всего 6 мастер-классов. Также состоялась благотворительная акция - 20 % от стоимости порции шашлыка шли у нас в Фонд поддержки детей . Эта благотворительная акция была проведена совместно с благотворительным фондом «Мархамат». В следующем году мы решили проводить фестиваль в таком же разностороннем формате. Я думаю, что «Ит-Фест» станет доброй традицией на много-много лет вперед», - сообщает пресс-секретарь ТПП РБ Светлана Стрельцова.

 



Автор: Эрика Нажимова
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