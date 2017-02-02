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В Уфе на базе детской клинической больницы открылся круглосуточный травмпункт

В Уфе на базе детской клинической больницы открылся круглосуточный травмпункт

Он расположился в основном корпусе РДКБ. Одновременно с этим закрылось аналогичное учреждение по адресу: ул. Аксакова, 62.


Виктория Нуртдинова ушибла ногу дома. Произошло это накануне выхода в школу после завершения карантина. Девушка торопилась на учебу и ударилась об тумбу. Теперь у девятиклассницы перелом ступни со смещением мизинца. Прийти в новый травмпункт ей помогла мама.

«Персонал очень вежливый, добрый, никто не ругается. Спокойно пришли, все сделали. Здесь число аккуратно. Здесь намного лучше чем на Аксакова. И радует, что круглосуточно, самое главное условие для детского травматологического пункта», - говорит Сария Нуртдинова.


Для детей созданы все условия. Сделать рентген, наложить гипс и обработать раны здесь можно на одном этаже. При необходимости больного могут сразу же направить на дальнейшее лечение в РДКБ.

За сутки учреждение способно принять от 50 до 80 человек. Для нетранспортабельных пациентов здесь есть специальная коляска. Обратиться в новый травмпукнкт могут жители Ленинского, Кировского, Советского, Дёмского и Уфимского районов.


 

Гульнара Ситдикова



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