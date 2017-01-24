В Уфе крупный пожар едва не закончился взрывом

Спасатели вовремя заметили газовый баллон и отнесли его на безопасное расстояние.

Инцидент произошел ночью на улице Зенцова.

Видео телеканалу "Вся Уфа" предоставил очевидец произошедшего.

Как видно на кадрах загорелся деревянный дом в частном секторе. Пламя быстро охватило здание, угрожая перекинуться на соседние участки. Вскоре к месту ЧП подъехали пожарные расчеты и приступили к тушению.

Ликвидировать пламя помогали и местные жители, однако спустя некоторое время спасатели начали отгонять их от огня. Оказалось, что сотрудники МЧС обнаружили в пылающем доме газовый баллон, который вовремя успели вынести на безопасное расстояние. Ликвидировали пламя спустя два часа.

25 января