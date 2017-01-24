В Уфе крупный пожар едва не закончился взрывом

Спасатели вовремя заметили газовый баллон и отнесли его на безопасное расстояние.
Инцидент произошел ночью на улице Зенцова.
Видео телеканалу "Вся Уфа" предоставил очевидец произошедшего.
Как видно на кадрах загорелся деревянный дом в частном секторе. Пламя быстро охватило здание, угрожая перекинуться на соседние участки. Вскоре к месту ЧП подъехали пожарные расчеты и приступили к тушению.
Ликвидировать пламя помогали и местные жители, однако спустя некоторое время спасатели начали отгонять их от огня. Оказалось, что сотрудники МЧС обнаружили в пылающем доме газовый баллон, который вовремя успели вынести на безопасное расстояние. Ликвидировали пламя спустя два часа.