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В Уфе крупный пожар едва не закончился взрывом

Спасатели вовремя заметили газовый баллон и отнесли его на безопасное расстояние.

Инцидент произошел ночью на улице Зенцова. 

Видео телеканалу "Вся Уфа" предоставил очевидец произошедшего. 

Как видно на кадрах загорелся деревянный дом в частном секторе. Пламя быстро охватило здание, угрожая перекинуться на соседние участки. Вскоре к месту ЧП подъехали пожарные расчеты и приступили к тушению. 

Ликвидировать пламя помогали и местные жители, однако спустя некоторое время спасатели начали отгонять их от огня. Оказалось, что сотрудники МЧС обнаружили в пылающем доме газовый баллон, который вовремя успели вынести на безопасное расстояние. Ликвидировали пламя спустя два часа.



Автор: Тимур Давлетов
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