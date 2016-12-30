В Уфе ГИБДД проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей

Госавтоинспекторы Уфы ожидают увеличения числа пьяных водителей за рулем. В связи с этим ГИБДД усиливает контрмеры и проводит профилактические акции.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции останавливают водителей и проверяют их на состояние алкогольного опьянения. В некоторых случаях сотрудники ГИБДД просят автовладельцев пройти тест на специальном приборе - алкотестере.



Такие рейды по выявлению нетрезвых водителей инспекторы Уфы проводят регулярно, а в праздники работают в усиленном режиме. Все это для того, чтобы предотвратить трагедии. Нетрезвый водитель - беда для всех участников движения. Так, по информации столичного ГИБДД, в 2016 году на дорогах города полицейские задержали около восьми тысяч водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В среднем каждую неделю они составляют до 140 таких протоколов.



«И также на всех елках Уфы сотрудники ГИБДД будут нести службу, чтобы наши граждане дорогие уфимцы и гости города, которые приехали к нам в гости, чтобы чувствовали себя в безопасности», - говорит начальник ОГИБДД УМВД России по г. Уфе Ильнур Садыков.



Еще одна особенность предновогодних дней, как обычно - многокилометровые пробки. В последние 3-4 дня, к примеру, инспекторы зафиксировали высокую загруженность автомобилями на дорогах города почти в 10 максимальных баллов.



Госавтоинспекторы будут работать в усиленном режиме вплоть до 15 января, до завершения школьных каникул. И просят горожан быть внимательными на дорогах.

30 декабря