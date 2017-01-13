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В Уфе дотла сгорел автобус "Нефаз"

В Уфе дотла сгорел автобус "Нефаз"

Инцидент произошел сегодня днем на улице Зорге. Известно, что пострадавших нет.


Бдительные уфимцы, увидев клубы черного дыма, вызвали пожарных, однако помощь огнеборцев не понадобилась. По словам руководства предприятия, возгорание произошло во время работ по утилизации транспортного средства. Дело в том, что производственная база предприятия находится в черте города, поэтому демонтаж был произведен на территории УПАП №3.

«Для того, чтобы сдать на металлолом его нужно разрезать, то есть мы его разбираем, у нас заключен договор с компанией "Втормед". Компания "Втормед" уже разобранный автобус, каркас режет на куски, потому что он большой для того, чтобы вывезти и сдать на металлолом»,- прокомментировал директор  УПАП №3 Александр Черноусов.



Автор: Тимур Давлетов
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