В Уфе бесплатно раздают обувь

Волонтеры одного из столичных благотворительных фондов объявили о старте благотворительной акции.





«У нас огромное количество обуви, разноплановой, разной. И на зиму, и под весну. Заявку можете оставлять в социальных сетях, все это бесплатно, все это для вас», - уточняют волонтеры.

Получить обувь смогут семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. По словам организаторов в наличии имеется детские ботиночки с 21 по 26 размер. Забрать их можно по адресу: ул. Кольцевая, 65, корпус 3, офис 415.







Рафаэль Хакимов

31 января