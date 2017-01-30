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В Уфе бесплатно раздают обувь

В Уфе бесплатно раздают обувь

Волонтеры одного из столичных благотворительных фондов объявили о старте благотворительной акции.


«У нас огромное количество обуви, разноплановой, разной. И на зиму, и под весну. Заявку можете оставлять в социальных сетях, все это бесплатно, все это для вас», - уточняют волонтеры.

 

Получить обувь смогут семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. По словам организаторов в наличии имеется детские ботиночки с 21 по 26 размер. Забрать их можно по адресу: ул. Кольцевая, 65, корпус 3, офис 415.


Рафаэль Хакимов



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