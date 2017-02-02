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В Уфе 68-летняя пенсионерка упала из окна девятого этажа и осталась жива

В Уфе 68-летняя пенсионерка упала из окна девятого этажа и осталась жива

Об этом сообщили в Службе спасения города. 


Примерно в 12 часов дня люди заметили клубы дыма, валившие из окна двухкомнатной квартиры на девятом этаже дома №203 по улице Менделеева. На место происшествия прибыли огнеборцы и спасатели. Но их помощь не понадобилась.

«По прибытии выяснилось, что незадолго до приезда экстренных служб уфимку приехал навестить сын, который и потушил загоревшийся в комнате диван. Убедившись, что состояние пенсионерки в норме и их помощь не требуется, спасатели уехали», - говорит начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.

 

Однако до следующего пункта назначения они не добрались: их вновь направили по тому же адресу, чтобы оказать помощь пожилой женщине, выпавшей с окна 9-го этажа на козырек подъезда. По прибытии выяснилось, что упавшая – та самая пенсионерка, к которой они приезжали буквально полчаса назад.

«Спасатели оказали женщине 1948 года рождения первую помощь и транспортировали ее до автомобиля медицинской службы. Видимых травм у пенсионерки не зафиксировано, по всей вероятности, удар смягчил снег, но для обследования ее направили в одну из клинических больниц города», - добавляет начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.



Автор: Эрика Нажимова
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