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В Туймазинском районе Башкортостана в ДТП погибли три человека

Авария произошла накануне вечером на трассе Самара-Уфа-Челябинск.

Столкнулись «УАЗ» и грузовик "Скания". По словам очевидцев, водитель "буханки" двигался со стороны Уфы в направлении Самары, когда решился на обгон сразу двух автомобилей, "Шевроле Лачетти" и "Митцубиши АSХ". В результате опасного маневра «УАЗ» столкнулся со встречным грузовиком из Самарской области. Как сообщает ГИБДД, в аварии погибла семья из Бугульмы: муж с женой и их 13-летний сын.

В Уфе на улице Бакалинской сегодня ДТП стало причиной пробки. Столкнулись газель и три иномарки. Причины аварии выясняются.

Автор: Рида Нурмухаметова
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